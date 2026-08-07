Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en béisbol

Las emociones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 no se detienen y hoy continúan las acciones en la disciplina de béisbol con Panamá en el diamante.

La novena panameña dirigida por Alberto Macré jugará ante Nicaragua por la medalla de oro, en la final de este apasionante deporte.

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Los canaleros finalizaron en la primera posición de la Súper Ronda con récord de 4-1, mientras que Nicaragua fue segundo con 3-2.

El duelo directo entre ambas novenas en la fase de grupos fue para los panameños por pizarra de 1-0.

Partidos para hoy en béisbol - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026