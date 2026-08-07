BEISBOL Béisbol -  7 de agosto de 2026 - 07:37

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en béisbol

Repasa a continuación los encuentros a disputarse hoy en la disciplina de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en béisbol

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en béisbol

FOTO: COP

La novena panameña dirigida por Alberto Macré jugará ante Nicaragua por la medalla de oro, en la final de este apasionante deporte.

Los canaleros finalizaron en la primera posición de la Súper Ronda con récord de 4-1, mientras que Nicaragua fue segundo con 3-2.

El duelo directo entre ambas novenas en la fase de grupos fue para los panameños por pizarra de 1-0.

Partidos para hoy en béisbol - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

  • Puerto Rico vs Cuba - Estadio Quisqueya Juan Marichal (12:00 pm) medalla de bronce
  • Nicaragua vs Panamá - Estadio Quisqueya Juan Marichal (4:00 pm) medalla de oro

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