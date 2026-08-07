Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en béisbol

Las emociones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 no se detienen y hoy continúan las acciones en la disciplina de béisbol con Panamá en el diamante.
Los canaleros finalizaron en la primera posición de la Súper Ronda con récord de 4-1, mientras que Nicaragua fue segundo con 3-2.
El duelo directo entre ambas novenas en la fase de grupos fue para los panameños por pizarra de 1-0.
Partidos para hoy en béisbol - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- Puerto Rico vs Cuba - Estadio Quisqueya Juan Marichal (12:00 pm) medalla de bronce
- Nicaragua vs Panamá - Estadio Quisqueya Juan Marichal (4:00 pm) medalla de oro