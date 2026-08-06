FPF confirma gira asiática para la Selección de Panamá

La Selección de Panamá volverá a la acción en la próxima Fecha FIFA de octubre con una exigente gira por Japón, donde disputará un cuadrangular internacional bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen.
Posteriormente, el lunes 5 de octubre, los ganadores de ambas semifinales disputarán la gran final del torneo, mientras que los equipos derrotados jugarán por el tercer lugar. Ambos encuentros se celebrarán en el Estadio Nacional de Tokio.
Estos partidos servirán de preparación para Panamá de cara a los compromisos de noviembre por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, con rival aún por definir.
El cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen aprovechará esta ventana internacional para seguir consolidando el grupo de jugadores luego de la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, para así continuar el proceso de crecimiento de la Selección Nacional.
Calendario de partidos de la Selección de Panamá
Jueves 1 de octubre de 2026
- Panamá vs. Nueva Zelanda
- Japón vs. Ecuador
- Estadio Internacional de Yokohama, Kanagawa, Japón
Lunes 5 de octubre de 2026
- Final
- Partido por el tercer lugar
- Estadio Nacional, Tokio, Japón
FUENTE: FPF