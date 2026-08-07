BEISBOL Béisbol -  7 de agosto de 2026 - 07:38

Nicaragua vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir final béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Sigue todos los detalles del duelo entre Nicaragua y Panamá en la final del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Nicaragua vs Panamá: Fecha

Nicaragua vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir final béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

FOTO: COP

Los canaleros finalizaron en la primera posición de la Súper Ronda con récord de 4-1, mientras que Nicaragua fue segundo con 3-2.

En la ronda de apertura, Panamá lideró el grupo B con 3-0 y Nicaragua fue segundo con 2-1.

El duelo directo entre ambas novenas en la fase de grupos fue para los panameños por pizarra de 1-0.

NICARAGUA VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR FINAL BÉISBOL JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026

  • Fecha: Viernes, 7 de agosto de 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Quisqueya Juan Marichal
  • Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com

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