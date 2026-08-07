Nicaragua vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir final béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Nicaragua y Panamá chocarán por la medalla de oro del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 , que se disputan en Santo Domingo, República Dominicana.

Los canaleros finalizaron en la primera posición de la Súper Ronda con récord de 4-1, mientras que Nicaragua fue segundo con 3-2.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En la ronda de apertura, Panamá lideró el grupo B con 3-0 y Nicaragua fue segundo con 2-1.

El duelo directo entre ambas novenas en la fase de grupos fue para los panameños por pizarra de 1-0.

NICARAGUA VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR FINAL BÉISBOL JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026