Nicaragua y Panamá chocarán por la medalla de oro del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputan en Santo Domingo, República Dominicana.
En la ronda de apertura, Panamá lideró el grupo B con 3-0 y Nicaragua fue segundo con 2-1.
El duelo directo entre ambas novenas en la fase de grupos fue para los panameños por pizarra de 1-0.
NICARAGUA VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR FINAL BÉISBOL JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026
- Fecha: Viernes, 7 de agosto de 2026
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com