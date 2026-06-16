Mundial 2026: Decretan cierre de oficinas públicas por debut de Panamá

El Gobierno de Panamá liderado por el presidente José Raúl Mulino , anunció el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales este miércoles 17 de junio de 2026 a partir de las 2:00 p.m., con motivo del primer partido de la selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 .

La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 19, firmado por el Ejecutivo, y busca permitir que los servidores públicos puedan apoyar a la selección panameña durante su estreno mundialista frente a Ghana, encuentro que se disputará en el Toronto Stadium, en Canadá (6:00 pm por RPC).

Según el documento, las instituciones públicas deberán mantener su horario regular de trabajo hasta las 2:00 p.m. de ese día, momento en que entrará en vigor el cierre de las dependencias estatales en todo el país.

Instituciones que seguirán laborando

La disposición no aplicará a las entidades que, por la naturaleza de sus servicios, deben continuar operando de manera ininterrumpida. Entre ellas figuran hospitales, clínicas, centros de salud, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Metro de Panamá y otros organismos esenciales.