Mundial 2026: Impresiones de Aníbal Godoy previo al debut mundialista

El capitán Aníbal Godoy habló un día antes del debut de la Selección de Panamá ante Ghana (6:00 pm por RPC) en el grupo L de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

"Venimos a competir, tenemos esa ambición de querer más y el grupo está preparado", dijo el futbolista de 36 años de edad.

"Hemos hecho una buena preparación y los amistosos nos han ayudado mucho", añadió Godoy, quien después del Mundial se despedirá de la Selección tras 16 años.

Aníbal Godoy quiere hacer historia en el Mundial 2026

El mediocampista del San Diego FC de la MLS de Estados Unidos confía en que los panameños sacarán el empate o la victoria frente a Ghana, sumando así sus primeros puntos en una cita mundialista.

"Tenemos esa motivación de hacer historia, sabiendo que tenemos un buen grupo con calidad humana y técnica. Tengo una sensación muy grande de que mañana haremos historia", destacó.

"Esta selección ha venido compitiendo en los 6 años que ha estado junta y se le pide más. La clave es mantener el cero, si has visto el Mundial está cerrado y si estamos bien en defensa y concretamos las que tengamos, las cosas se darán", finalizó.