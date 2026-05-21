Mundial 2026: ¿Dónde se jugará la final del torneo?

El Estadio Nueva York Nueva Jersey ha sido confirmado como sede de la final de la Copa Mundial 2026 , el domingo 19 de julio de 2026.

Ya se ha desvelado el calendario completo de partidos de la Copa Mundial de la FIFA más importante de la historia, que servirá de marco para el torneo de 104 partidos en el que participarán 48 equipos repartidos en 16 sedes de tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

La emblemática sede de Nueva York Nueva Jersey ha recibido el honor de albergar la gran cita, que bajará el telón del torneo de la FIFA más integrador de la historia.

Detalles del estadio

Nombre: Estadio Nueva York Nueva Jersey

Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey, EE.UU.

Capacidad: 82.500 plazas

Inauguración: 2010

Aunque este estadio ha estado más acostumbrado a acoger a las superestrellas de la NFL a lo largo de los años, lo mejor que el fútbol puede ofrecer se dirigirá al recinto en 2026, cuando un deporte diferente sea el protagonista.

Este estadio multiusos, inaugurado en 2010, alberga actualmente a los New York Giants y los New York Jets de la NFL, así como a los New York Guardians de la XFL, y fue escenario de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó a la Argentina de Lionel Messi en la tanda de penales. Numerosos artistas de primera fila han actuado en el New York / New Jersey Stadium, entre ellos Bruce Springsteen, Beyonce, Ed Sheeran y Taylor Swift.

Este recinto fue el escenario de la clausura del Mundial de Clubes 2025, cuando fanáticos de todo el mundo fueron testigos de una emocionante victoria por 3-0 del Chelsea ante Paris Saint-Germain; además ahí se jugaron las semifinales, un partido de cuartos de final y cinco partidos de la Fase de Grupos.

FUENTE: FIFA