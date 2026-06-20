Mundial 2026: Enner Valencia destaca que Ecuador luchará hasta el final

El goleador histórico de la selección de Ecuador, Enner Valencia, lamentó el empate 0-0 de la Tri ante Curazao este sábado, que los dejó "en deuda" con sus compatriotas, pero dijo que lucharán hasta el final contra Alemania en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Valencia es el autor de 49 goles con la camiseta de Ecuador, seis de ellos en los Mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022. "La verdad que duele mucho porque hemos jugado dos partidos, disputado seis puntos y hemos conseguido solo uno", agregó.
"Ante Curazao salimos desde el primer minuto a tratar de buscar ese resultado porque queríamos ganar, pero hay que darle su mérito al rival y cuando no se puede abrir el marcador se vuelve mucho más complicado", apuntó.
El atacante del Pachuca mexicano insistió en que el equipo buscó anotar: "Lo intentamos por todos lados, pero no se nos dio, se nos complica todo, pero tenemos un partido más y lucharemos hasta el final", recalcó.
La selección de Ecuador, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, jugará el próximo jueves con Alemania, mientras Curazao lo hará frente a Costa de Marfil.
FUENTE: EFE