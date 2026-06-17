Mundial 2026: "Perder un partido así es doloroso", José Córdoba

José Córdoba , defensor de la Selección de Panamá , señaló que la derrota contra Ghana 1-0 en el inicio del grupo L del Mundial 2026 fue dolorosa para el grupo.

"Perder un partido así es doloroso", dijo "Coto" en exclusiva para RPC.

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El mensaje de los capitanes después del gol - Mundial 2026

El zaguero de 25 años también reveló que Aníbal Godoy, Édgar Yoel Bárcenas y Eric Davis, capitanes del equipo, hicieron énfasis en que no deben bajar la cabeza.

"Los capitanes hablaron que no debemos bajar la cabeza porque hicimos un partido bueno y tuvimos muchas acciones para marcar el gol", añadió.

"Creo que las dos selecciones que vienen son grandes y como hicimos con Ghana, podremos luchar contra ellos", finalizó sobre los choques que se vienen contra Croacia (23 de junio) e Inglaterra (27 de junio).