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MAREA ROJA Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 20:38

Mundial 2026: "Perder un partido así es doloroso", José Córdoba

El defensor panameño José Córdoba habló luego de la derrota que sufrieron contra Ghana en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Perder un partido así es doloroso

Mundial 2026: "Perder un partido así es doloroso", José Córdoba

"Perder un partido así es doloroso", dijo "Coto" en exclusiva para RPC.

El mensaje de los capitanes después del gol - Mundial 2026

El zaguero de 25 años también reveló que Aníbal Godoy, Édgar Yoel Bárcenas y Eric Davis, capitanes del equipo, hicieron énfasis en que no deben bajar la cabeza.

"Los capitanes hablaron que no debemos bajar la cabeza porque hicimos un partido bueno y tuvimos muchas acciones para marcar el gol", añadió.

"Creo que las dos selecciones que vienen son grandes y como hicimos con Ghana, podremos luchar contra ellos", finalizó sobre los choques que se vienen contra Croacia (23 de junio) e Inglaterra (27 de junio).

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