Mundial 2026: Selección de Panamá sufre dolorosa derrota ante Ghana

La selección de Panamá perdió este miércoles en el quinto minuto del tiempo agregado del segundo periodo ante Ghana, que celebró el triunfo gracias a una anotación del centrocampista de 20 años Caleb Yirenkyi, en el debut de ambas en el Grupo L del Mundial 2026.
Los panameños se van con una triste sensación, luego de estar a minutos de sumar su primer punto en una cita mundialista, tras perder los tres partidos en Rusia 2018 y ausentarse en Qatar 2022.
Próximo duelo de la Selección de Panamá en el Mundial 2026
En la segunda jornada del Grupo L, los canaleros se medirán a Croacia y Ghana se enfrentará con Inglaterra el próximo 23 de junio
FUENTE: EFE