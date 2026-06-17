Mundial 2026:"Sentimos que hicimos todo para ganar", Édgar Yoel Bárcenas

El volante de la Selección de Panamá, Édgar Yoel Bárcenas, brindó declaraciones a RPC luego de la derrota ante la Selección de Ghana, donde se mostró frustrado por el resultado en el debut de la Copa Mundial 2026 .

"El mago", reconoció que el fútbol a veces puede ser injusto porque hicieron todo para obtener la victoria, pero se necesitó un poco más para lograr el resultado.

"Todos sabemos cómo funciona este deporte, en otras ocasiones lo hemos hecho muy mal y hemos ganado y otras veces lo hicimos muy bien y mira cómo nos paga el fútbol. nos duele. Estamos muy tristes porque sentimos que hicimos todo para ganar, pero al final hay que dar un poco más y no nos alcanzó."

Además, indicó que hay que levantar la cabeza porque ahora hay que enfrentar a Croacia y no pueden bajar los brazos.

"Ahora viene Croacia, hay que ver lo que hicieron ante Inglaterra. No hay que bajar los brazos, hay que pasar la página y seguir adelante."

Édgar Bárcenas: queríamos atacar

Por último, enfatizó que querían terminar el juego atacando porque vizualizaban que podían dar el golpe decisivo para conseguir la victoria.

"Yo quería ir a atacar porque los teníamos, podíamos dar la estocada final, pero al final ni logramos empatar. Se nos fueron los tres puntos y nos duele"