Mundial 2026: Thomas Christiansen y su opinión sobre el gol que recibieron vs Ghana

Thomas Christiansen , entrenador de la Selección de Panamá , valoró el partido donde perdieron 1-0 ante Ghana en el grupo L del Mundial 2026 , con anotación de Caleb Yirenkyi al 90+5 en el Estadio de Toronto.

"La verdad es que es una forma fea de perder, hicimos un buen primer tiempo controlando y llevando el juego a nuestro terreno", dijo Thomas.

La jugada del gol - Mundial 2026

En la jugada de la anotación, José Córdoba se deslizó y no logró quitarle el balón al atacante ghanés, dejándole la banda para tirar el centro que terminó en gol.

"Lo que pasó en esa última jugada del gol, tenemos que aprender que debemos entrar con más actitud, tuvimos ocasiones de hacer faltas, parar las jugadas y no lo hicimos", añadió el hispano danés de 53 años.

"Si vas al suelo es porque te llevas el balón o lo paras allí, pero al final toca levantarse y sacar fuerzas para el siguiente partido contra Croacia (23 junio)", finalizó.