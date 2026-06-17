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MAREA ROJA Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 21:11

Mundial 2026: Thomas Christiansen y su opinión sobre el gol que recibieron vs Ghana

El entrenador Thomas Christiansen brindó su opinión sobre el gol que recibieron ante Ghana en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Thomas Christiansen y su opinión sobre el gol que recibieron vs Ghana

Mundial 2026: Thomas Christiansen y su opinión sobre el gol que recibieron vs Ghana

"La verdad es que es una forma fea de perder, hicimos un buen primer tiempo controlando y llevando el juego a nuestro terreno", dijo Thomas.

La jugada del gol - Mundial 2026

En la jugada de la anotación, José Córdoba se deslizó y no logró quitarle el balón al atacante ghanés, dejándole la banda para tirar el centro que terminó en gol.

"Lo que pasó en esa última jugada del gol, tenemos que aprender que debemos entrar con más actitud, tuvimos ocasiones de hacer faltas, parar las jugadas y no lo hicimos", añadió el hispano danés de 53 años.

"Si vas al suelo es porque te llevas el balón o lo paras allí, pero al final toca levantarse y sacar fuerzas para el siguiente partido contra Croacia (23 junio)", finalizó.

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