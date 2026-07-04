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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  4 de julio de 2026 - 16:28

Mundial 2026: "Venimos creciendo y esto Ilusiona a todo nuestro continente", Yassine Bounou

El arquero Yassine Bounou habló luego de la clasificación de Marruecos a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Venimos creciendo y esto Ilusiona a todo nuestro continente

Mundial 2026: "Venimos creciendo y esto Ilusiona a todo nuestro continente", Yassine Bounou

FOTO: Équipe du Maroc

Yassine Bounou, portero de la selección de Marruecos, aseguró este sábado que su equipo "está demostrando que se pueden hacer cosas lindas en la Copa del Mundo", después de clasificarse para los cuartos de final del Mundial 2026 con un triunfo por 0-3 ante Canadá.

La ilusión marroquí en el Mundial 2026

"Yo creo que venimos creciendo estos últimos años como país, hablando futbolísticamente, y esto te ilusiona. Ilusiona a todo nuestro continente, y creo que Marruecos está demostrando que se pueden hacer cosas lindas en la Copa del Mundo", afirmó Bounou en la zona mixta del NRG Stadium de Houston, sede del partido.

"Contento por mis compañeros, por toda la gente que trabaja por esta selección, contento por todo el pueblo marroquí que se ilusiona. Estamos creciendo", añadió.

Tras el 0-0 de la primera mitad, Marruecos goleó con doblete de Azeddine Ounahi y un tanto final de Soufiane Rahimi.

En cuartos, Marruecos podría volver a verse las caras con Francia, que le eliminó en las semifinales del Mundial de Catar.

FUENTE: EFE

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