Mundial 2026: "Venimos creciendo y esto Ilusiona a todo nuestro continente", Yassine Bounou

Yassine Bounou, portero de la selección de Marruecos, aseguró este sábado que su equipo "está demostrando que se pueden hacer cosas lindas en la Copa del Mundo", después de clasificarse para los cuartos de final del Mundial 2026 con un triunfo por 0-3 ante Canadá.
"Contento por mis compañeros, por toda la gente que trabaja por esta selección, contento por todo el pueblo marroquí que se ilusiona. Estamos creciendo", añadió.
Tras el 0-0 de la primera mitad, Marruecos goleó con doblete de Azeddine Ounahi y un tanto final de Soufiane Rahimi.
En cuartos, Marruecos podría volver a verse las caras con Francia, que le eliminó en las semifinales del Mundial de Catar.
FUENTE: EFE