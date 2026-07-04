Selección de Brasil vs Noruega: Fecha, hora y dónde ver octavos del Mundial 2026

Brasil, condicionado por las bajas, se juega este domingo una plaza para los cuartos de final del Mundial 2026 frente a una Noruega invicta ante la Canarinha que confía en el olfato goleador de uno de los mejores delanteros del mundo: Erling Haaland.

El duelo se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se esperan temperaturas por encima de los 30 grados Celsius, en los últimos coletazos de una ola de calor que ha dejado una sensación térmica superior a los 40 grados. Una auténtica sauna al aire libre.

Al calor se suman nuevos problemas para el técnico Carlo Ancelotti en forma de lesión. Empezó la concentración con Neymar de baja, tuvo que sacar de la lista a Wesley y para este partido de octavos no podrá contar con Lucas Paquetá ni muy probablemente con Raphinha.

El mediapunta del Flamengo sintió un pinchazo en la región posterior del muslo izquierdo durante los dieciseisavos de final ante Japón y prácticamente se perderá el resto del torneo.

El mismo problema, pero en el muslo derecho, sufría Raphinha. El extremo del FC Barcelona ha estado en la enfermería desde el 19 de junio, cuando pidió el cambio en el partido de la fase de grupos frente a Haití.

Fecha, hora y dónde ver Brasil vs Noruega

Fecha: Domingo, 5 de julio de 2026

Hora: 3:00 pm

Lugar: Nueva Jersey, MetLife

Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes

FUENTE: EFE