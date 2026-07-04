Selección de Brasil vs Noruega: Fecha, hora y dónde ver octavos del Mundial 2026

Brasil, condicionado por las bajas, se juega este domingo una plaza para los cuartos de final del Mundial 2026 frente a una Noruega invicta ante la Canarinha que confía en el olfato goleador de uno de los mejores delanteros del mundo: Erling Haaland.
Al calor se suman nuevos problemas para el técnico Carlo Ancelotti en forma de lesión. Empezó la concentración con Neymar de baja, tuvo que sacar de la lista a Wesley y para este partido de octavos no podrá contar con Lucas Paquetá ni muy probablemente con Raphinha.
El mediapunta del Flamengo sintió un pinchazo en la región posterior del muslo izquierdo durante los dieciseisavos de final ante Japón y prácticamente se perderá el resto del torneo.
El mismo problema, pero en el muslo derecho, sufría Raphinha. El extremo del FC Barcelona ha estado en la enfermería desde el 19 de junio, cuando pidió el cambio en el partido de la fase de grupos frente a Haití.
Fecha, hora y dónde ver Brasil vs Noruega
- Fecha: Domingo, 5 de julio de 2026
- Hora: 3:00 pm
- Lugar: Nueva Jersey, MetLife
- Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes
FUENTE: EFE