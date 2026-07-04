Mundial 2026: Marruecos golea a Canadá y avanza a los cuartos de final.

La selección de Marruecos logró una victoria por goleada (0-3) ante la selección de Canadá para certificar su pase a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El encuentro comenzó con los de la Hoja de Maple creando más ocasiones en ofensiva. Tanto así, que la jugada más clara llegó a los diez minutos de la primera mitad, cuando Ali Ahmed robó el esférico en una mala salida marroquí. El volante se la sirvió a Tani Oluwaseyi, quien hizo una gran jugada para burlar al central y remató frente al arco, pero Yassine Bono hizo "el cristo" y evitó la anotación.

Sorpresivamente Marruecos no logró carburar en la primera mitad. Estaban replegados y no podían hacer daño a la defensa canadiense, algo que los norteamericanos si pudieron hacer en la primera mitad.

Marruecos decidió el partido en la segunda parte

La segunda parte fue totalmente diferente para los Leones del Atlas. Buscaron proponer, hacer más daño en ataque y al final lo lograron. En un tiro libre desde el costado derecho, el lateral y capitán, Achraf Hakimi, sorprendió a los defensores de Canadá con una asistencia para Azzedine Ounahi, quien remató desde la frontal y firmó la primera anotación (50') del encuentro.

Este gol tomó por sorpresa a los canadienses, quienes quedaron en estado de shock, ya que habían sido mejores durante toda la primera mitad y se vieron abajo en el marcador a solo minutos de comenzar el complemento.

Marruecos se creció con el tanto a favor y tomó por completo las riendas del partido, generando un peligro constante en ataque que terminó por desmoronar al rival.

La segunda y tercera anotación llegaron mediante veloces contraataques, aprovechando que Canadá estaba completamente volcada a la ofensiva. El segundo gol de la tarde lo marcó nuevamente Azzedine Ounahi (82') y el tercero fue obra de Soufiane Rahimi (98').

Próximo rival de Marruecos en cuartos de final

Marruecos espera al ganador del encuentro entre Francia y Paraguay, para jugar los cuartos de final el próximo jueves 9 de julio a las 3:00 pm en el Estadio de Boston.