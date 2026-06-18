Suiza vs Bosnia y Herzegovina: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026. FOTO: FIFA

Las selecciones de Suiza y Bosnia-Herzegovina se medirán esta tarde en un choque que definirá el futuro de ambas escuadras en el grupo B del Mundial 2026, luego de una primera jornada que dejó muchas sorpresas.

El grupo B, que está conformado por las selecciones de Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia-Herzegovina, se encuentra empatado a un punto después de que estos equipos no superaron la paridad en la primera fecha.

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