Las selecciones de Suiza y Bosnia-Herzegovina se medirán esta tarde en un choque que definirá el futuro de ambas escuadras en el grupo B del Mundial 2026, luego de una primera jornada que dejó muchas sorpresas.
La jornada de hoy promete ser interesante, puesto que determinará cuáles selecciones se ubicarán en la zona de clasificación a la siguiente ronda.
Suiza vs Bosnia y Herzegovina: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026
- Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Los Angeles
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC