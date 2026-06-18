José Luis Rodríguez: "Estamos como todos los fanáticos: tristes, con dolor, con rabia"

José Luis Rodríguez lamentó la derrota de las Selección de Panamá en los últimos minutos en el estreno en el Mundial 2026 ante Ghana.

"Hicimos un gran partido para llevarnos algo más, lastimosamente no pudimos darle esa alegría que todos queríamos darle a toda esta gente que vino a apoyarnos aquí, la alegría para nosotros también por una falta de desconcentración así como terminados el partido, creo que es algo que no puede volver a pasar porque sinceramente con el partido que estábamos haciendo no podemos dejar tan descuidada la zona defensiva ya faltando un minuto para que acabe el partido y la verdad un poco triste", expresó José Luis Rodríguez.

Sobre Ghana señaló: "Tienen buenos jugadores, ellos iban a salir un poco a contrarrestarnos es verdad que nos quitaron un poquito la pelota, pero aún así siento que hicimos un mejor partido que ellos, al final es contundencia, ellos llegaron y la metieron".

Lamento de José Luis Rodríguez

"Hemos mejorado mucho, el partido que hicimos fue brutal, línea por línea siento que el equipo estaba compitiendo, que estaba metiendo y bueno, pero al final es el resultado y de nada vale echarte un gran partido y al final pierdes el partido de esta manera que es lo que más duele, sabes que fuiste superior al rival y pierdes el partido así en una jugada que faltan dos minutos para que acabe el partido, estamos como todos los fanáticos, tristes, con dolor con rabia, entonces queda seguir".

Sobre el próximo partido dijo que no hay que dar por muerto a ningún equipo ya que saben el gran rival que es Croacia, pero saben que tienen hambre y ganas de lograr cosas importantes en este Mundial y que toca sacar el resultado.