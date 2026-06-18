Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 18 de junio

El Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con una atractiva jornada de cuatro encuentros correspondientes a los Grupos A y B, donde varias selecciones buscarán acercarse a los puestos de clasificación a la siguiente ronda del torneo.

La acción comenzará con el enfrentamiento entre República Checa y Sudáfrica, dos equipos que llegan con la necesidad de sumar puntos tras sus respectivos debuts. Más tarde, Suiza y Bosnia y Herzegovina protagonizarán uno de los duelos más equilibrados del día en el Grupo B, en un partido que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos.

En el segundo turno de la jornada, Canadá intentará aprovechar su condición de local cuando se mida a Catar. Los canadienses buscarán una victoria que les permita dar un paso importante hacia la clasificación, mientras que los asiáticos necesitan un resultado positivo para mantenerse en la pelea dentro de un grupo que promete definirse hasta la última fecha.

El plato fuerte llegará en el cierre del día con el compromiso entre México y Corea del Sur. El conjunto mexicano afronta un duelo clave ante una selección surcoreana que dejó buenas sensaciones en su estreno mundialista. Una victoria podría dejar al Tri muy cerca de asegurar su presencia en la fase eliminatoria.

Partidos de hoy en el Mundial 2026

Grupo A

República Checa vs. Sudáfrica – 11:00 A.M.

México vs. Corea del Sur – 8:00 P.M.

Grupo B