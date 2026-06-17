MUNDIAL 2026 17 de junio de 2026 - 23:19

Mundial 2026: La selección Colombia se estrena con triunfo ante Uzbekistán

La selección Colombia gana liderada por Luis Díaz, que se estrenó en el Mundial 2026 con gol y asistencia.

Mundial 2026: La selección Colombia se estrena con triunfo ante Uzbekistán

Mundial 2026: La selección Colombia se estrena con triunfo ante Uzbekistán

FOTO: EFE/ Sashenka Gutiérrez

Luis Díaz condujo este miércoles en Ciudad de México con una asistencia y un gol el triunfo de la selección Colombia por 1-3 sobre Uzbekistán que eleva a los cafeteros como líderes del Grupo K del Mundial 2026, en el que República Democrática del Congo sustrajo horas antes un empate 1-1 a Portugal.

Gran inicio en el Mundial 2026

El lateral derecho del Crystal Palace Daniel Muñoz marcó a los 40 minutos gracias a un pase del delantero del Bayern de Múnich y en el minuto 90+9 Jáminton Campaz, delantero de Rosario Central, puso la guinda con el tercer tanto.

El partido en el estadio Azteca ganó más tensión con el empate marcado en el minuto 60 por Abbosbek Fayzullaev, en un claro despiste defensivo, pero apenas 5 minutos después Díaz coronó una maniobra de genialidad para dar tranquilidad en el debut victorioso de Colombia.

FUENTE: EFE

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