Mundial 2026: La selección Colombia se estrena con triunfo ante Uzbekistán FOTO: EFE/ Sashenka Gutiérrez

Luis Díaz condujo este miércoles en Ciudad de México con una asistencia y un gol el triunfo de la selección Colombia por 1-3 sobre Uzbekistán que eleva a los cafeteros como líderes del Grupo K del Mundial 2026, en el que República Democrática del Congo sustrajo horas antes un empate 1-1 a Portugal.

Gran inicio en el Mundial 2026 El lateral derecho del Crystal Palace Daniel Muñoz marcó a los 40 minutos gracias a un pase del delantero del Bayern de Múnich y en el minuto 90+9 Jáminton Campaz, delantero de Rosario Central, puso la guinda con el tercer tanto.

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