Mundial 2026: La selección Colombia se estrena con triunfo ante Uzbekistán

Luis Díaz condujo este miércoles en Ciudad de México con una asistencia y un gol el triunfo de la selección Colombia por 1-3 sobre Uzbekistán que eleva a los cafeteros como líderes del Grupo K del Mundial 2026, en el que República Democrática del Congo sustrajo horas antes un empate 1-1 a Portugal.
El partido en el estadio Azteca ganó más tensión con el empate marcado en el minuto 60 por Abbosbek Fayzullaev, en un claro despiste defensivo, pero apenas 5 minutos después Díaz coronó una maniobra de genialidad para dar tranquilidad en el debut victorioso de Colombia.
FUENTE: EFE