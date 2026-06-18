Mundial 2026: Reacciones internacionales a la derrota de la Selección de Panamá vs Ghana

¡TRIUNFO AGÓNICO DE GHANA!



Cuando parecía que el encuentro quedaba igualado en el debut, el conjunto africano abrió el marcador a poco del final y se quedó con una victoria clave por 1-0 ante #Panamá. Yirenkyi anotó el gol decisivo a los 95 minutos del partido.… pic.twitter.com/Lq7e1uMJzn