Mundial 2026: Reacciones internacionales a la derrota de la Selección de Panamá vs Ghana

La Selección de Panamá no se pudo estrenar de la mejor manera en el Mundial 2026 luego de una derrota en los minutos finales ante Ghana luego de un tanto de Caleb Yirenkyi.
Reacciones internacionales a la derrota de la Selección de Panamá
TERRIBLE DESENLACE EN EL DEBUT CANALERO Cuando parecía que Panamá tendría su primer punto en su historia, un gol al 94' de los africanos les quitó toda la felicidad en Toronto#ESPNMundial pic.twitter.com/W4rlyuOPjC— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 18, 2026
La tristeza de los panameños después de perder ante Ghana con GOL SOBRE LA HORA. Parecía que hoy era el día. Parecía que hoy iban a celebrar. Parecía que hoy iban a sumar su primer punto mundialista de toda la historia. Tristemente, no fue así. Lucharon, quisieron y compitieron… pic.twitter.com/40Am73y2Tq— Invictos (@InvictosSomos) June 18, 2026
Técnico do Panamá critica postura do time em gol de Gana: "Forma feia de perder".— ge (@geglobo) June 18, 2026
Equipe levou gol de contra-ataque, aos 49 do segundo tempo, e foi derrotada por 1 a 0.
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Ghana venció a Panamá en su debut en el Mundial 2026.— San Marino Fútbol (@SanMarinoTeam) June 18, 2026
Los panameños merecieron algo más pero los ghaneses encontraron el gol y se llevaron una tremenda victoria sobre el final.
¿Qué le faltó a Panamá para poder ganar este partido? pic.twitter.com/Xl7PaqkUu8
¡TRIUNFO AGÓNICO DE GHANA!— TyC Sports (@TyCSports) June 18, 2026
Cuando parecía que el encuentro quedaba igualado en el debut, el conjunto africano abrió el marcador a poco del final y se quedó con una victoria clave por 1-0 ante #Panamá. Yirenkyi anotó el gol decisivo a los 95 minutos del partido.… pic.twitter.com/Lq7e1uMJzn