MAREA ROJA Marea Roja -  18 de junio de 2026 - 09:25

Mundial 2026: Reacciones internacionales a la derrota de la Selección de Panamá vs Ghana

La Selección de Panamá no se pudo estrenar de la mejor manera en el Mundial 2026 luego de una derrota en los minutos finales ante Ghana.

Mundial 2026: Reacciones internacionales a la derrota de la Selección de Panamá vs Ghana
Mundial 2026: Reacciones internacionales a la derrota de la Selección de Panamá vs Ghana FOTO / FPF

La Selección de Panamá no se pudo estrenar de la mejor manera en el Mundial 2026 luego de una derrota en los minutos finales ante Ghana luego de un tanto de Caleb Yirenkyi.

Tras esta derrota, Panamá queda con cero puntos al igual que Croacia, que será el próximo rival de los de Thomas Christiansen que viene de caer ante Inglaterra.

Reacciones internacionales a la derrota de la Selección de Panamá

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