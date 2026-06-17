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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 22:35

Mundial 2026: Ismael Díaz y sus reacciones después de dura derrota

Palabras de Ismael Díaz luego de la derrota de Panamá en su estreno en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Ismael Díaz y sus reacciones después de dura derrota

Mundial 2026: Ismael Díaz y sus reacciones después de dura derrota

El atacante de la selección de Panamá Ismael Díaz habló en zona mixta luego de la derrota por la mínima ante Ghana en el Estadio de Toronto, un duro golpe en el estreno en el Mundial 2026.

Díaz, de 29 años de edad ingresó de cambio en la recta final del partido, uno que perdió "La Roja" con gol de Caleb Yirenkyi sobre el minuto 90+5'.

Dura derrota en el Mundial 2026

"Es duro perder un partido de esa manera, el equipo estaba haciendo un muy buen trabajo, en gran parte estábamos controlando de buena manera, no veíamos mucho por donde podían hacer daño y bueno una pequeña jugada en donde hubo pequeñas distracciones y en el último minuto", mencionó Díaz en zona mixta.

"Se escapa en los últimos minutos. Nosotros arrancamos con esa mentalidad y se demostró que se podía competir de tú a tú, pero perder de esa manera, duele", finalizó Ismael Díaz.

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