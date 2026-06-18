México y Corea del Sur, selecciones que lograron la victoria en su debut en la Copa Mundial 2026, se medirán ahora por el liderato del grupo A y quedar a un paso de la clasificación a la siguiente fase.
Por su parte, Corea del Sur tuvo problemas con República Checa al empezar el partido por debajo en el marcador; sin embargo, lograron remontar y conseguir los tres puntos.
México vs Corea del Sur: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026
- Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Estadio Ciudad de México
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC