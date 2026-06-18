México vs Corea del Sur: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026. FOTO: Selección Nacional

México y Corea del Sur, selecciones que lograron la victoria en su debut en la Copa Mundial 2026, se medirán ahora por el liderato del grupo A y quedar a un paso de la clasificación a la siguiente fase.

México llega luego de inaugurar el mundial el pasado jueves 11 de junio, cuando superaron categóricamente (2-0) a la selección de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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