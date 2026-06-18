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Mundial 2026 Mundial 2026 -  18 de junio de 2026 - 10:16

México vs Corea del Sur: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

Las selecciones de México y Corea del Sur se enfrentarán esta noche par definir el liderato del grupo A de la Copa Mundial 2026.

México vs Corea del Sur: Fecha

México vs Corea del Sur: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026.

FOTO: Selección Nacional

México y Corea del Sur, selecciones que lograron la victoria en su debut en la Copa Mundial 2026, se medirán ahora por el liderato del grupo A y quedar a un paso de la clasificación a la siguiente fase.

México llega luego de inaugurar el mundial el pasado jueves 11 de junio, cuando superaron categóricamente (2-0) a la selección de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Por su parte, Corea del Sur tuvo problemas con República Checa al empezar el partido por debajo en el marcador; sin embargo, lograron remontar y conseguir los tres puntos.

México vs Corea del Sur: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

  • Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Ciudad de México
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC

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