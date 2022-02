NBA All-Star Draft 2022: Cómo funciona

Sin embargo, en 2017, la NBA decidió que se necesitaba un cambio. Tras una ola de juegos All-Star no competitivos, se comenzaron a explorar opciones alternativas. El comisionado Adam Silver trabajó con el entonces presidente de la NBPA, Chris Paul, para renovar el formato y crear el NBA All-Star Draft, que provocó una nueva era de competitividad en el All Star Game durante su primera implementación en el All Star Game de 2018 .

El proceso comienza con los capitanes, quienes son determinados por los resultados de la votación All-Star . El líder de cada conferencia puede seleccionar su escuadrón y hacer que el equipo lleve su nombre (por ejemplo, Team LeBron vs. Team Durant).

El ganador en los votos y líder en el proceso de votación All Star Game recibe la primera selección en el All-Star Draft. Para el Juego de Estrellas de 2022, LeBron James elegirá primero.

Los capitanes se turnan para seleccionar del grupo de 22 jugadores votados en el campo All-Star: primero, seleccionan de los ocho titulares , luego de los 14 reservas. La afiliación a la conferencia no importa durante el proceso de borrador.

Proceso de votación

La afiliación a la conferencia sigue siendo importante cuando se trata de votar, con 12 jugadores tanto del Este como del Oeste ganando lugares. Los 10 titulares (dos escoltas y tres delanteros por conferencia) son elegidos por una combinación de aficionados (50 % de los votos), jugadores actuales (25 %) y medios de comunicación (25 %). Los jugadores y los medios recibieron un voto en 2017; solo los fanáticos seleccionaron la alineación inicial antes de esa fecha.

Los 30 entrenadores de la NBA seleccionan a los 14 reservas, votando por dos guardias, tres jugadores de ataque y dos jugadores en cualquier posición en sus respectivas conferencias. El Comisionado Silver selecciona el reemplazo de cualquier jugador que no pueda participar en el Juego de Estrellas, eligiendo un jugador de la misma conferencia que el jugador que está siendo reemplazado. La selección de Silver se uniría al equipo que seleccionó al jugador reemplazado. El comisionado también tiene el poder de crear una adición especial a la lista, lo que hizo por primera vez en 2019 .

El Draft All-Star de la NBA de 2022 se realizará el jueves 10 de febrero.

FUENTE: NBA