NBA: Bulls retirarán camiseta de Derrick Rose

La leyenda de los Chicago Bulls y ex MVP de Kia, Derrick Rose, verá su camiseta elevada a las vigas del United Center cuando los Bulls lo honren el 24 de enero de 2026, anunció el equipo de la NBA .

El icónico número 1 de Rose se unirá a los números de las leyendas de los Bulls Michael Jordan (número 23), Scottie Pippen (33), Bob Love (10) y Jerry Sloan (4).

Un histórico para los Bulls en la NBA

Rose , la primera elección del Draft de la NBA de 2008 , se convirtió en una estrella inmediata con los Bulls de su ciudad natal. El base de 1,90 metros ganó el premio al Novato del Año y, posteriormente, participó en tres All-Stars consecutivos.

La mitad de esa racha se destacó por su sobresaliente temporada 2010-11, cuando Rose se convirtió en el MVP más joven en la historia de la liga a los 22 años. Rose promedió 25 puntos, 4.1 rebotes y 7.7 asistencias esa temporada mientras lideraba a Chicago a un récord de 62-20, el mejor de la liga, y a las Finales de la Conferencia Este, ambas marcas altas para los Bulls desde la última temporada de Jordan con el equipo (1997-98).

Además de los Bulls, Rose también jugó para Nueva York, Detroit, Minnesota, Cleveland y Memphis. Pasó la temporada pasada con los Grizzlies, regresando a la ciudad que consideró su hogar para su única temporada de baloncesto universitario.

Jugó 24 partidos con los Grizzlies en 2023-24 y cuando terminó, Rose habló extensamente sobre lo que significaba para él regresar a Memphis.

Un gran ascenso

Se proclamó estrella rápidamente, ganando el desafío de habilidades de la liga como novato durante el fin de semana All-Star de 2009, y luego ganando el premio al Novato del Año y anotando 36 puntos en su debut en los playoffs. Fue un ascenso meteórico para alguien que creció en la pobreza de un suburbio de Chicago y que luego vio el baloncesto como una vía de escape y una forma de cuidar de su madre y su familia. En 2006, encestó un tiro para ganar el campeonato estatal de preparatorias de Illinois. Tan solo cinco años después, fue nombrado MVP de la NBA.

FUENTE: NBA