NBA: Bulls retirarán camiseta de Derrick Rose

La leyenda de los Chicago Bulls y ex MVP de Kia, Derrick Rose, verá su camiseta elevada a las vigas del United Center cuando los Bulls lo honren el 24 de enero de 2026, anunció el equipo de la NBA.
Un histórico para los Bulls en la NBA
Rose , la primera elección del Draft de la NBA de 2008 , se convirtió en una estrella inmediata con los Bulls de su ciudad natal. El base de 1,90 metros ganó el premio al Novato del Año y, posteriormente, participó en tres All-Stars consecutivos.
La mitad de esa racha se destacó por su sobresaliente temporada 2010-11, cuando Rose se convirtió en el MVP más joven en la historia de la liga a los 22 años. Rose promedió 25 puntos, 4.1 rebotes y 7.7 asistencias esa temporada mientras lideraba a Chicago a un récord de 62-20, el mejor de la liga, y a las Finales de la Conferencia Este, ambas marcas altas para los Bulls desde la última temporada de Jordan con el equipo (1997-98).
Además de los Bulls, Rose también jugó para Nueva York, Detroit, Minnesota, Cleveland y Memphis. Pasó la temporada pasada con los Grizzlies, regresando a la ciudad que consideró su hogar para su única temporada de baloncesto universitario.
Jugó 24 partidos con los Grizzlies en 2023-24 y cuando terminó, Rose habló extensamente sobre lo que significaba para él regresar a Memphis.
Un gran ascenso
Se proclamó estrella rápidamente, ganando el desafío de habilidades de la liga como novato durante el fin de semana All-Star de 2009, y luego ganando el premio al Novato del Año y anotando 36 puntos en su debut en los playoffs. Fue un ascenso meteórico para alguien que creció en la pobreza de un suburbio de Chicago y que luego vio el baloncesto como una vía de escape y una forma de cuidar de su madre y su familia. En 2006, encestó un tiro para ganar el campeonato estatal de preparatorias de Illinois. Tan solo cinco años después, fue nombrado MVP de la NBA.
FUENTE: NBA