NBA: Carmelo Anthony unirá fuerzas con LeBron James en los Lakers , "LeBron me dijo que este era el momento".

Carmelo Anthony unirá fuerzas con la super estrella de los Lakers , "LeBron me dijo que este era el momento".

“Bron se me acercó una vez y me dijo que este era el momento, que quería que me uniese a él y que teníamos que hacer que esto sucediese. Y sí, yo también sentí que este es el mejor momento. La mayoría de la gente diría que deberíamos habernos juntado hace años al principio de nuestras carreras, pero estábamos en dos carriles diferentes, estábamos en dos caminos diferentes”, explicó Anthony a NBA.

James ganó un par de campeonatos en Miami con Chris Bosh y Dwyane Wade, quienes fueron cuarto y quinto a los Toronto Raptors y Heat, respectivamente, en 2003. Agregó dos títulos más con Cleveland en 2016 y LA el año pasado.

Para ser exactos ambos llegaron en 2003 a la NBA , Carmelo siendo número ‘3’ del draft y LeBron como número ‘1’. Los dos aterrizaron en la NBA como estrellas de instituto y rápidamente marcaron el paso de la Liga uno en Denver y otro en Cleveland. Ahora coincidirán por primera vez en un equipo tras compartir minutos con la selección de Estados Unidos.

Y no serán los únicos ilustres del equipo. Marc Gasol seguirá en plantilla de los Lakers, y a él se unen otros veteranos como Dwight Howard y Trevor Ariza. Son jugadores que viven los últimos años de su carrera, pero ello no hace que Carmelo dude lo más mínimo de la plantilla conformada.

“No nos importa. No nos importa. Hacemos nuestra propia narrativa. Me gusta cuando la gente habla sobre la edad. Da una mejor historia. Creo que da una mejor historia. Creo que la gente se olvida, al final del día, que se trata de baloncesto. Tienes que saber cómo jugar al baloncesto. He llegado a tener esa experiencia. Creo que eso es lo que aportamos en este momento. Nuestro talento, nuestra habilidad, pero también nuestra experiencia”.

https://twitter.com/Lakers/status/1423798650921132034 OFFICIAL: Lake Show Melo has arrived pic.twitter.com/lObg1aowZ6 — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 7, 2021

Mientras tanto, los equipos de Carmelo Anthony tienen marca de 3-13 en la serie de playoffs, y lo más cerca que estuvo de un título fue un viaje a las finales de la Conferencia Oeste con Denver en 2009.

Con James, Carmelo Anthony, Russell Westbrook y Anthony Davis encabezando a los Lakers, cualquier cosa menos que un campeonato decepcionaría.

“Llego con un campeonato en mente. Esto es lo único que me estoy perdiendo ”, dijo Carmelo Anthony, de 37 años. "Quiero experimentar lo que es pasar por los altibajos de una temporada de campeonato".

Los cuatro jugadores formaron parte de la escuadra de la medalla de oro de Estados Unidos en los Juegos de Londres 2012. 'Melo' quiere asegurarse de que su camaradería sea constante incluso cuando los tiempos se ponen difíciles.

“Estoy más emocionado con el viaje de esta temporada. Vamos a ganar partidos. Seamos francos: tenemos que ganar partidos ”, dijo Anthony. “La parte del baloncesto se cuidará sola. Así es como todos nos unimos y nos apoyamos unos a otros. Cuando siempre hace sol, hace frío, pero cuando empieza a llover, ¿Qué pasa entonces? Ahí es donde entran en juego la pericia y la experiencia ".

Carmelo Anthony, el décimo máximo anotador en la historia de la NBA, se une a su séptimo equipo al entrar en su decimonovena temporada. Promedió 13.4 puntos y acertó el 40.9% de sus triples saliendo de la banca para Portland la temporada pasada, revitalizando su carrera al demostrar que puede contribuir a un equipo sólido como reserva.

Las incorporaciones recientes, que también incluyen a Dwight Howard, Wayne Ellington, Kendrick Nunn y Malik Monk, tienen a los Lakers con las segundas probabilidades más bajas de ganar el título de la NBA, según FanDuel Sportsbook.