NBA: Curry regresó a la alineación en triunfo de Warriors ante Pelicans

FOTO: Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Stephen Curry regresó a la alineación de Golden State y sus 23 puntos ayudaron a los Warriors a poner fin a una racha de dos derrotas con una victoria de 111-95 sobre los New Orleans Pelicans el viernes en la NBA .

De vuelta en las duelas de la NBA

Curry, quien promedió alrededor de 24 puntos esta temporada, había estado fuera de juego por una contusión pélvica izquierda que ocurrió durante una victoria sobre Toronto el 20 de marzo en la que Curry anotó 17 puntos en 25 minutos.

“No me rompí nada ni sufrí daño óseo. Es básicamente una contusión profunda y grave”, dijo Curry. “Lo sentiré un rato, pero puedo jugar. No puedo empeorarlo, siempre y cuando no vuelva a caer sobre él”.

Golden State Warriors perdió los dos partidos que Curry se perdió, quedando con un récord de 7-5 cuando no juega.

Curry dijo que las molestias persistentes de la lesión afectan "prácticamente todo" lo que hace, pero agregó: "no es un nivel por el que esté preocupado".

Curry fue oficialmente registrado como disponible para jugar, y como titular, menos de una hora antes del salto inicial en Nueva Orleans. Jugó 34 minutos y solo encestó 7 de 21 tiros, pero también anotó cinco triples.

FUENTE: NBA