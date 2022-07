NBA: Damian Lillard acuerda una extensión máxima de 2 años con Portland

Damian Lillard acordó una extensión de dos años hasta la temporada 2026-27. Una persona con conocimiento de las negociaciones dijo que el acuerdo tiene un valor de 225 millones de dólares.

Lillard firmó formalmente la extensión con su hijo en su regazo y su abuela mirando por teléfono desde Oakland. Habló en una conferencia de prensa el sábado por la noche en la liga de verano de la NBA en Las Vegas.

Lillard ganará alrededor de $59 millones en 2025-26, luego alrededor de $63 millones el próximo año, dijo la persona que habló con The Associated Press el viernes bajo condición de anonimato porque la extensión no ha sido anunciada.

Ganará alrededor de $137 millones durante las próximas tres temporadas, antes de que comience la extensión.

“Hay dos tipos de equipos: equipos que buscan superestrellas y equipos que buscan una. Tenemos la suerte de tener uno”, dijo el entrenador de los Blazers, Chauncey Billups. “Uno que quiere estar aquí”.

Lillard estuvo limitado a 29 juegos la temporada pasada debido a una lesión central que requirió cirugía. Los Blazers terminaron 27-55, su peor récord desde 2005-06.

Mientras Damian Lillard estuvo fuera de juego, el equipo limpió la casa, logrando una serie de intercambios antes de la fecha límite de febrero, incluido el envío de su compañero de equipo de la cancha trasera CJ McCollum a Nueva Orleans, que puso a los Blazers bajo el impuesto de lujo y liberó espacio bajo el tope salarial.

Luego, los Portland Trail Blazers hicieron una serie de movimientos de temporada baja para construir alrededor de Lillard. Portland adquirió a Jerami Grant de los Detroit Pistons y firmó al agente libre Gary Payton II, quien fue clave para la carrera por el campeonato de Golden State.

Lillard jugó con Grant en el equipo estadounidense ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado. Grant promedió 19.2 puntos en 47 juegos la temporada pasada con los Pistons.

Lillard dijo que cree que el equipo se dirige en la dirección correcta.

“Estoy más ansioso que nunca por salir y hacer que algo suceda”, dijo. “Estoy en un gran espacio mental y físicamente. Llegaré a esta temporada cómodo y listo para hacerlo, y hacerlo al más alto nivel”.

Lillard, quien cumplirá 32 años el 15 de julio, dijo que además de curar su cuerpo en los últimos meses, también tuvo un descanso mental que cree que lo hará un mejor jugador en el futuro.

“En toda mi carrera, no me he lesionado. Tuve una lesión que me sacó, y eso fue cuando estaba en la universidad y me rompí el pie. Y esa fue la última vez que pude alejarme”, dijo. “No me recreé a mí mismo, solo volví a cargar y regresé y estaba mejor que nunca”.

Ha promediado 24,6 puntos en su carrera. Fue seleccionado como miembro de los mejores 75 jugadores de la liga como parte de la celebración del 75 aniversario de la NBA la temporada pasada.