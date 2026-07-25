NBA: LeBron James y un nuevo camino en dupla con Joel Embiid

La estrella de la NBA LeBron James anunció en pasadas horas que se unirá a los Philadelphia 76ers, en donde compartirá junto con otro gran jugador, Joel Embiid.
Según los informes, James está a punto de firmar un contrato de dos años por 8 millones de dólares. Ganó casi 53 millones de dólares en la temporada 2025-26.
Grupo estelar en Sixers de la NBA
Filadelfia ya había conseguido uno de los mejores fichajes del verano al adquirir a Jaylen Brown en un intercambio con los Boston Celtics. Cuenta con un base de élite como Tyrese Maxey, y Joel Embiid, cuando está sano, es prácticamente imparable.
Ahora bien, con James, cualquier cosa que no sea ser contendiente sería un fracaso absoluto. Y si bien algunos dirán que busca ganar un anillo, es difícil sostener ese argumento considerando que Filadelfia no ha ganado un título desde 1983.
FUENTE: NBA