NBA: LeBron James y un nuevo camino en dupla con Joel Embiid

La estrella de la NBA LeBron James anunció en pasadas horas que se unirá a los Philadelphia 76ers, en donde compartirá junto con otro gran jugador, Joel Embiid.

Este será el cuarto equipo en la carrera de James, quien anteriormente jugó para los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y, más recientemente, Los Angeles Lakers. El 30 de junio les comunicó a los Lakers que no regresaría al equipo y se mantuvo como el nombre más importante en la agencia libre hasta que anunció su decisión hoy.

Según los informes, James está a punto de firmar un contrato de dos años por 8 millones de dólares. Ganó casi 53 millones de dólares en la temporada 2025-26.

Grupo estelar en Sixers de la NBA

Filadelfia ya había conseguido uno de los mejores fichajes del verano al adquirir a Jaylen Brown en un intercambio con los Boston Celtics. Cuenta con un base de élite como Tyrese Maxey, y Joel Embiid, cuando está sano, es prácticamente imparable.

Ahora bien, con James, cualquier cosa que no sea ser contendiente sería un fracaso absoluto. Y si bien algunos dirán que busca ganar un anillo, es difícil sostener ese argumento considerando que Filadelfia no ha ganado un título desde 1983.

FUENTE: NBA