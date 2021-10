NBA: Durant y Harden serán consultados sobre destino de Irving en los Nets

La dirección del club organizará una reunión en presencia de Kevin Durant y James Harden. Juntos, tendrán que elegir si permitir o no que Irving juegue solo partidos fuera de casa esta temporada, que es la mitad de los encuentros.

Si bien el 95% de los jugadores de la NBA se vacunan ocho días antes de la reanudación, Irving aún se niega a recibir el inmunizante.

La liga instituyó un protocolo de salud muy restrictivo para los no vacunados y decidió que se reduciría el salario a los que se perdieran los partidos por ese motivo.

Si Kyrie Irving vio levantada su prohibición de entrenar el viernes, debido a la naturaleza privada del edificio de entrenamiento de los Nets, el Ayuntamiento de Nueva York aún le niega el derecho a que juegue en el Barclays Center, la sede del equipo para los juegos.

Más temprano, la leyenda Michael Jordan se posicionó a favor del protocolo establecido por la NBA para los no vacunados.

"Estoy al unísono con la liga. Todos han dado su opinión sobre las vacunas. Creo firmemente en la ciencia", explicó en una entrevista en el canal estadounidense NBC.

"Voy a ceñirme a eso, y espero que todos sigan las reglas", señaló Jordan.

