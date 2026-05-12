NBA: OKC Thunder eliminan a Lakers y ganan boleto a las Finales de Conferencia Oeste

Los Oklahoma City Thunder, los campeones defensores y cabeza de serie número 1 de la Conferencia Oeste de la NBA , que eliminaron a Los Angeles Lakers con una victoria de 115-110 en el cuarto partido el lunes.

Fue el esfuerzo más completo de Los Ángeles en los cuatro cuartos, y aun así no fue suficiente. Los Thunder volvieron a tener demasiadas opciones con Shai Gilgeous-Alexander y Ajay Mitchell en la línea exterior, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein en la zona interior y Jared McCain y Alex Caruso saliendo desde el banquillo.

La clavada de Holmgren a falta de 33 segundos puso al Thunder arriba 111-110, y Gilgeous-Alexander, quien alcanzó la marca de 30 puntos por primera vez en la serie, anotó dos tiros libres a falta de 12.2 segundos para darle al Thunder una ventaja de 113-110.

Austin Reaves falló un triple, y Mitchell, la estrella revelación del Thunder en los playoffs, aseguró la victoria con dos tiros libres. El Thunder se enfrentará al ganador de la serie entre los Minnesota Timberwolves y los San Antonio Spurs en la final de la Conferencia Oeste

Destacada actuación en NBA

La destacada actuación de Mitchell en los playoffs continuó con un récord personal de 28 puntos en playoffs, con 12 de 19 tiros de campo, cuatro asistencias, cuatro robos y tres rebotes.

Eso siguió a su actuación de 24 puntos y 10 asistencias en el tercer partido.

El rendimiento de Mitchell ha ayudado a los Thunder a superar la ausencia de Jalen Williams (distensión en el isquiotibial izquierdo), que no ha jugado desde el segundo partido de la primera ronda contra Phoenix.

Mitchell destacó en las transiciones y con su juego de media distancia, promediando 22,5 puntos con un 56,3% de acierto en tiros contra los Lakers.

Gilgeous-Alexander, MVP de la temporada 2024-25 y finalista del premio esta temporada, anotó 35 puntos (12 de tiros libres) y repartió ocho asistencias.