NBA: El máximo anotador de los Cavaliers ingresado en protocolos de salud

Darius Garland se une a sus compañeros de equipo Jarrett Allen, Ed Davis, RJ Nembhard, Lamar Stevens y Dylan Windler en los protocolos. Esta temporada, Garland está promediando 19.5 puntos, 3.0 rebotes y 7.3 asistencias para los Cavaliers, quienes están 20-13 y el equipo No. 5 en la Conferencia Este. Cleveland está 1/2 juego detrás del Miami Heat por el puesto No. 4 y un juego detrás de los Milwaukee Bucks por el sembrado No. 3.

La liga ahora tiene un plan de regreso al juego más corto para aquellos que dieron positivo. Los períodos de aislamiento para los jugadores que dan positivo en la prueba ahora se pueden acortar significativamente, a seis días de los 10 habituales, siempre que esos jugadores sean asintomáticos y cumplan con otros estándares de prueba.

FUENTE: NBA.com