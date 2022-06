NBA: Ex selección de primera ronda muere a sus 25 años

Los Portland Trail Blazers seleccionaron a Swanigan con la selección número 26 en el draft de 2017. Apareció en 75 partidos de la NBA, promediando 2,3 puntos y 2,1 rebotes por partido.

Los Blazers lo cambiaron a los Sacramento Kings el 7 de febrero de 2019 por Skal Labissiere, donde pasó menos de un año antes de ser cambiado a Portland el 21 de enero de 2020 con Trevor Ariza y Wenyen Gabriel por Kent Bazemore, Anthony Tolliver y dos futuras selecciones de segunda ronda.

Swanigan fue una estrella en Purdue, donde fue un All-American por consenso y el Big Ten Player of the Year en su segundo año, con un promedio de 18,5 ppg, 12,5 rpg y 3,1 apg en la temporada 2016-17. También fue finalista de los premios Wooden, Naismith y Oscar Robertson Player of the Year esa temporada.

El ex NBA se alejó del deporte y la mala alimentación, sumada a problemas genéticos hicieron que aumentara 65 kilos en 36 meses.

