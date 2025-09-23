NBA NBA -  23 de septiembre de 2025 - 09:31

NBA: Fred VanVleet de los Rockets, sufrió rotura de el ligamento cruzado anterior de la rodilla

El base de los Rockets, Fred VanVleet, se perderá parte de la temporada 2025-26 debido a una rotura del ligamento cruzado anterior, según informes.

NBA: Fred VanVleet de los Rockets

NBA: Fred VanVleet de los Rockets, sufrió rotura de el ligamento cruzado anterior de la rodilla

FOTO: Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El base de los Houston Rockets de la NBA, Fred VanVleet, se perderá un tiempo significativo después de romperse un ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla, según varios informes.

Informe de baja en la NBA

La lesión, reportada primero por Shams Charania de ESPN, sufrida durante un entrenamiento de pretemporada en las Bahamas, privaría a los Rockets de una presencia estable en la posición de base. VanVleet se unió a Houston hace dos temporadas como agente libre y terminó la temporada pasada con un promedio de 14.1 puntos (con un 34.5% de acierto en triples en 7.7 intentos) y 5.6 asistencias, además de ofrecer su habitual tenacidad en defensa.

Kelly Iko, reportera nacional de la NBA en Yahoo, informó que VanVleet está programado para una cirugía esta semana.

FUENTE: NBA

En esta nota:
Seguir leyendo

NBA: Nets adquieren a Kobe Bufkin procedente de Hawks

Recomendadas

Últimas noticias