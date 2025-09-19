NBA: Tyler Herro se someterá a cirugía en pierna izquierda

El base All-Star Tyler Herro se someterá a una cirugía para reparar un problema que afecta su pie izquierdo, lo que significa que el Miami Heat no contará con su máximo anotador cuando comience el campamento de entrenamiento a finales de este mes previo a temporada de la NBA .

Se espera que Herro esté de baja varias semanas, y es probable que no se concrete un plan de regreso a la cancha más preciso hasta que comience la rehabilitación y se someta a la cirugía. El problema había estado molestando a Herro durante los entrenamientos de pretemporada y, evidentemente, ha empeorado en las últimas semanas.

Se pierde campo de entrenamiento del Heat previo a NBA

El Heat inicia su pretemporada el 30 de septiembre y comienza la temporada regular el 22 de octubre en Orlando. Si Herro se perdiera tan solo el primer mes de la temporada, estaría fuera de 16 partidos en ese periodo.

Herro viene de la mejor temporada de su carrera, en la que promedió 23.9 puntos (3.1 puntos más que su mejor marca anterior) y disputó 77 partidos, su mejor marca personal. Fue incluido en el equipo All-Star por primera vez. También ganó el concurso de triples de la liga durante el fin de semana del All-Star y logró todo esto mientras registraba las mejores marcas de su carrera en porcentaje de tiro (.472), triples anotados por partido (3.3) y asistencias por partido (5.5).

Tuvo tres juegos de 40 puntos la temporada pasada después de tener un juego de ese tipo (41 contra Houston en 2022) en sus primeras cinco temporadas combinadas.

Pero las lesiones, a menudo en el pie y el tobillo, también han sido un problema para Herro en el pasado. Se perdió al menos 15 partidos en cada una de sus primeras cuatro temporadas, y luego se perdió 40 partidos en la temporada 2023-24.

Herro, quien ganará $31 millones esta temporada en el tercer año de un contrato de cuatro años por $120 millones, podrá renovar su contrato el próximo mes. Él y el Heat podrían acordar un nuevo contrato que le pagaría hasta casi $150 millones durante tres años, o posiblemente las partes podrían posponer las negociaciones hasta que Herro pueda renovar su contrato por cuatro años el próximo verano, que podría superar los $200 millones.

FUENTE: NBA