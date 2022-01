NBA: Giannis Antetokounmpo escala al puesto defensivo No. 1

Ganó el premio al Jugador Defensivo del Año de la NBA en 2020, el mismo año en que ganó su segundo MVP, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama Michael Jordan y Hakeem Olajuwon como los únicos dos en engancharse a ambos en la misma temporada. Está en camino de volver a hacerlo, ganando el primer lugar en la escalera de MVP semanal de este sitio y escalando la escalera defensiva para enero también.

Giannis Antetokounmpo de 27 años puede agacharse y enfrentarse a un manejador de balón. Puede mantenerse firme en el poste contra los grandes. Pero donde Antetokounmpo prospera es en ayudar a sus compañeros de equipo a la defensiva, convirtiendo lo que podría comenzar como una oportunidad de anotar al lanzar una moneda en algo mucho más difícil.

Estadísticamente, sus números son sólidos, pero no saltan de la pantalla: 10,1 tiros disputados por juego, 1,6 desvíos, los oponentes disparan un 3,9 % peor cuando están defendidos por él, etc., pero eso no es diferente a Draymond Green con Golden State. Y Kerr considera a Green el mejor defensor de la NBA, tal vez alguna vez. Especialmente con el centro Brook López marginado por una cirugía en la espalda, es desconcertante pensar cómo se vería la defensa de Milwaukee esta temporada si no fuera por el impacto multifacético de Antetokounmpo.

FUENTE: NBA