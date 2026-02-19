NBA: Ja Morant continuará de baja al menos 2 semanas más tras lesión en el codo

El base de los Memphis Grizzlies de la NBA , Ja Morant, se perderá al menos dos semanas más mientras continúa su recuperación tras torcerse el ligamento colateral cubital de su codo izquierdo el 21 de enero.

Los Grizzlies anunciaron el miércoles que el dos veces All-Star está progresando en su rehabilitación, pero continúa sintiendo molestias. Los Grizzlies informaron que Morant será reevaluado en dos semanas.

Los directivos de los Grizzlies también informaron que el base Kentavious Caldwell-Pope se someterá a una cirugía el jueves para corregir una desalineación en su dedo meñique derecho. Se anunciará un cronograma de recuperación después de la intervención.

Morant, de 26 años, solo ha participado en 20 partidos con los Grizzlies esta temporada. Promedia 19,5 puntos, 7,4 asistencias y 4,6 rebotes.

Aunque el nombre de Morant apareció en muchos rumores de intercambio durante el último mes, los Grizzlies lo mantuvieron en la fecha límite de intercambios y en su lugar enviaron al dos veces All-Star Jaren Jackson Jr. al Utah Jazz.

Caldwell-Pope, de 33 años, ha promediado 8,4 puntos, 2,7 asistencias y 2,5 rebotes en 51 partidos.

FUENTE: NBA