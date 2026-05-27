NBA: Joe Mazzulla de Celtics gana el premio al Entrenador del Año

Los Boston Celtics superaron todas las expectativas durante toda la temporada, y Joe Mazzulla fue nombrado Entrenador del Año de la NBA en 2026 en reconocimiento a su éxito.

Mazzulla llevó a los Celtics a un récord de 56-26, su cuarta temporada consecutiva con 50 victorias con Boston, a pesar de que la estrella Jayson Tatum no estuvo disponible durante gran parte del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NBA/status/2059419208111337975&partner=&hide_thread=false The 2025-26 NBA Coach of the Year is… Joe Mazzulla! pic.twitter.com/Oesf3tNCfh — NBA (@NBA) May 26, 2026

Los Celtics ganaron 64 partidos y el campeonato de la NBA bajo la dirección de Mazzulla en 2024, y su récord como entrenador es de 238 victorias y 90 derrotas (72,6% de victorias) en la temporada regular. Además, los Celtics tienen un récord de 36 victorias y 21 derrotas con Mazzulla en los playoffs.

Mazzulla es el cuarto entrenador de los Celtics en ser nombrado Entrenador del Año, y es el primero en conseguirlo desde Bill Fitch en la temporada 1979-80. Con 37 años, es el ganador más joven del premio al Entrenador del Año de la NBA desde Phil Johnson en la temporada 1974-75.