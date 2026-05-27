NBA NBA -  27 de mayo de 2026 - 14:18

NBA: Joe Mazzulla de Celtics gana el premio al Entrenador del Año

El entrenador de los Boston Celtics, Joe Mazzulla, gana el premio al Entrenador del Año de la NBA 2025-26.

NBA: Joe Mazzulla de Celtics gana el premio al Entrenador del Año

NBA: Joe Mazzulla de Celtics gana el premio al Entrenador del Año

Los Boston Celtics superaron todas las expectativas durante toda la temporada, y Joe Mazzulla fue nombrado Entrenador del Año de la NBA en 2026 en reconocimiento a su éxito.

Un destacado en el banquillo de la NBA

Mazzulla llevó a los Celtics a un récord de 56-26, su cuarta temporada consecutiva con 50 victorias con Boston, a pesar de que la estrella Jayson Tatum no estuvo disponible durante gran parte del año.

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Los Celtics ganaron 64 partidos y el campeonato de la NBA bajo la dirección de Mazzulla en 2024, y su récord como entrenador es de 238 victorias y 90 derrotas (72,6% de victorias) en la temporada regular. Además, los Celtics tienen un récord de 36 victorias y 21 derrotas con Mazzulla en los playoffs.

Mazzulla es el cuarto entrenador de los Celtics en ser nombrado Entrenador del Año, y es el primero en conseguirlo desde Bill Fitch en la temporada 1979-80. Con 37 años, es el ganador más joven del premio al Entrenador del Año de la NBA desde Phil Johnson en la temporada 1974-75.

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