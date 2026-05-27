NBA: Joe Mazzulla de Celtics gana el premio al Entrenador del Año

Los Boston Celtics superaron todas las expectativas durante toda la temporada, y Joe Mazzulla fue nombrado Entrenador del Año de la NBA en 2026 en reconocimiento a su éxito.
Los Celtics ganaron 64 partidos y el campeonato de la NBA bajo la dirección de Mazzulla en 2024, y su récord como entrenador es de 238 victorias y 90 derrotas (72,6% de victorias) en la temporada regular. Además, los Celtics tienen un récord de 36 victorias y 21 derrotas con Mazzulla en los playoffs.
Mazzulla es el cuarto entrenador de los Celtics en ser nombrado Entrenador del Año, y es el primero en conseguirlo desde Bill Fitch en la temporada 1979-80. Con 37 años, es el ganador más joven del premio al Entrenador del Año de la NBA desde Phil Johnson en la temporada 1974-75.