NBA: OG Anunoby de Knicks es baja por lesión en los isquiotibiales

OG Anunoby estará de baja al menos dos semanas de las duelas de la NBA por una lesión en los isquiotibiales.

Según Shams Charania de ESPN, OG Anunoby se perderá al menos dos semanas en la NBA debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo, lo que supone otro duro golpe para los New York Knicks.

Anunoby no viajará con los Knicks en su gira de cinco partidos que comienza el lunes en Miami, según informó una fuente anónima a The Associated Press, dado que no se ha anunciado oficialmente la situación del jugador. El alero será evaluado nuevamente en dos semanas.

OG Anunoby se lesionó al inicio del partido que los Knicks ganaron al Heat por 140-132 el viernes. Anotó solo dos puntos en poco más de cinco minutos de juego antes de tener que abandonar la cancha. Los Knicks ya contaban con la baja del base All-Star Jalen Brunson en ese partido debido a un esguince en el tobillo derecho.

Anunoby es el tercer máximo anotador de los Knicks con 15,8 puntos por partido y es considerado uno de sus mejores jugadores defensivos.

