NBA: Karl-Anthony Towns establece marca de puntos con los Timberwolves

"Tener una noche como esa después de una derrota no se siente muy bueno ni histórico", dijo Towns.

Miles Bridges anotó 28 puntos y Brandon Miller anotó 27 para los Hornets. Leaky Black le arrebató el balón a Towns en su camino hacia la canasta para preservar la décima victoria de la temporada de los Hornets.

Charlotte se adelantó definitivamente con 122-121 con un flotador de PJ Washington con 3:21 restantes. LaMelo Ball añadió 18 puntos para los Hornets, que habían perdido siete de sus últimos ocho partidos y tenían la tercera peor marca de la Conferencia Este al inicio del lunes.

Towns finalizó con 21 de 35 tiros de campo, incluidos 10 de 15 desde el rango de 3 puntos, y ahora posee las tres mayores anotaciones en los 35 años de historia de los Wolves. Se convirtió en el primer jugador de la NBA en anotar 10 o más triples, 10 o más triples y 10 o más tiros libres en un partido.

62 points

8 rebounds

21/35 FG

10/15 3PT

10/14 FT pic.twitter.com/fe18zQVf04 — NBACentral (@TheDunkCentral) January 23, 2024

“Afortunadamente, (Towns) comenzó a desaparecer al final”, dijo Bridges. “No hay mucho que puedas hacer con un jugador de 7 pies que puede lanzar el balón tan bien como él. … Es duro para él. Obviamente, está teniendo una gran noche y quieres ganar ese partido, pero al mismo tiempo, es un juego de equipo, así que tuvimos que estropearle un poco la noche. KAT es un gran jugador, pero fue nuestra noche”.

Towns es también el tercer jugador de los Timberwolves en anotar 10 triples en un partido en la historia de la franquicia. Los otros dos son su compañero de equipo Anthony Edwards (que anotó 10 el 15 de diciembre de 2021) y su excompañero Malik Beasley (que anotó 11 el 9 de marzo de 2022).

Los Wolves intentaron aislar a Towns con 12 segundos restantes, pero Black bloqueó su intento de bandeja y luego anotó un par de tiros libres en el otro extremo.

El triple de desesperación de Towns en el último segundo aseguró la 21ª vez en la historia de la NBA que un jugador anotó 60 o más puntos en una derrota.

"No hay victorias morales", dijo Towns. “Fue genial cuando decíamos eso cuando teníamos 15-30 (en temporadas anteriores). “Pero somos el número uno del Oeste, uno de los mejores equipos de la NBA; No hay tiempo para victorias morales, aspectos positivos, "gran noche, pero no el final que queríamos".

“Tenemos que encontrar una manera de ganar. Se trata de ganar el juego. Se trata de seguir siendo el número uno en Occidente. Se trata de proteger más nuestra cancha local, lo más importante por encima de todas las cosas”.

Charlotte, el equipo número 27 de la NBA en rating ofensivo, disparó un 58,1% desde la cancha, el máximo de la temporada.

"Fue una actuación absolutamente repugnante de defensa y baloncesto inmaduro durante todo el partido", dijo el entrenador de Minnesota, Chris Finch.

LaMelo Ball regresó después de una ausencia de un juego debido a un dolor en el tobillo derecho y anotó 18 puntos y 13 asistencias. Se había perdido 20 partidos antes de jugar cuatro seguidos, y luego se perdió la derrota de los Hornets por 97-89 contra Filadelfia el sábado.

FUENTE: NBA