NBA: Kon Knueppel, de los Hornets, rompe el récord de triples para un novato

Kon Knueppel de Charlotte Hornets, alcanzó otro hito en una notable temporada de novato en la NBA para la cuarta selección general del draft de Duke.

El alero de los Hornets rompió el récord de triples de Keegan Murray como novato en la NBA, al anotar su 207.º el jueves por la noche contra los Indiana Pacers . Knueppel anotó cinco triples en la primera mitad y luego rompió el récord en el tercer cuarto.

Murray necesitó 80 juegos en 2022-23 para establecer el récord, y Knueppel solo 59 para superarlo.

Stephen Curry de Golden State tiene el récord de la NBA en una sola temporada con 402 triples.

Knueppel, quien comenzó la noche disparando un 43,6% desde más allá del arco y liderando la liga en triples, rompió el récord con una asistencia de Sion James, su compañero de equipo universitario en Duke.

Knueppel es aspirante al premio Kia al Novato del Año de la NBA junto con su excompañero universitario y compañero de habitación Cooper Flagg, la primera selección general de los Dallas Mavericks. También ha ayudado a impulsar a los Hornets, que han sufrido durante mucho tiempo, a la contienda por los playoffs a falta de 22 partidos.

Charlotte no ha llegado a los playoffs desde la temporada 2015-16.

"Es lo que eleva toda nuestra cultura cuando tienes un chico que es tan bueno, pero tan humilde, sin ego; se vuelve contagioso en toda la organización", dijo el entrenador de los Hornets, Charles Lee, a CGTN Sports Scene después de que Knueppel eclipsara los 200 triples el martes por la noche.

Un gran jugador a la alineación de Hornets en la NBA

Knueppel ha encajado perfectamente en la ofensiva del entrenador Lee, quien lleva un año en el equipo, junto con el jugador LaMelo Ball, y ha utilizado su inteligencia de baloncesto para encontrar espacios abiertos en la cancha, una habilidad que atribuye a haber jugado en la liga masculina de su padre contra rivales más altos desde que era estudiante de octavo grado y creció en Milwaukee.

Kon Knueppel ha prosperado como jugador de atrapar y disparar con el 93% de sus triples esta temporada siendo asistencias antes del jueves por la noche, según Cleaning the Glass.

