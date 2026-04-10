NBA: Joel Embiid es sometido a una apendicectomía

La estrella de la NBA Joel Embiid fue sometido a una apendicectomía en Houston el jueves después de que la estrella de los de Philadelphia sufriera una apendicitis durante la noche.

El equipo anunció que la cirugía había concluido mientras los Philadelphia 76ers jugaban contra los Houston Rockets el jueves por la noche. Embiid fue dado de alta del hospital el viernes, según informó el equipo. Aún no se ha determinado cuándo se reincorporará Embiid a las actividades de baloncesto.

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El entrenador Nick Nurse dijo que Embiid se sentía bien en el entrenamiento del miércoles antes de enterarse de la situación el jueves por la mañana.

“Dijeron que él se había puesto en contacto con ellos en plena madrugada, alrededor de las 3 o 3:30 de la mañana, para decirles que no se sentía bien”, dijo Nurse. “Y creo que ahí fue cuando empezó este incidente en particular”.

Nurse dijo que el equipo se enteró del diagnóstico de Embiid mientras se preparaban para el partido.

“Finalmente lo llevaron al médico, le hicieron la tomografía y luego decidieron que debían operarlo aquí en Houston”, dijo Nurse.

El entrenador no dio un plazo para el regreso de Embiid, pero parece poco probable que el ex MVP pueda regresar para el torneo de repesca o la primera ronda de los playoffs.

“Es un golpe duro”, dijo Nurse.

Los 76ers llegaron al jueves en octavo lugar de la Conferencia Este y encaminados a conseguir un puesto en el torneo de repesca, aunque estaban a solo un partido del sexto lugar, ocupado por Toronto.

Embiid solo ha podido disputar 38 partidos esta temporada, principalmente para tratar lesiones en las rodillas.

Baja sensible en la NBA

Embiid no jugó contra los Detroit Pistons el sábado. No ha jugado en ambos partidos de una serie de dos encuentros consecutivos en toda la temporada.

Tras perderse el partido del sábado, Embiid anotó 34 puntos y capturó 12 rebotes en la derrota de Filadelfia por 115-102 ante San Antonio el lunes por la noche.

Embiid, de 32 años, promedia 26,9 puntos y 7,7 rebotes esta temporada después de haber jugado solo 19 partidos en la temporada 2024-25. No ha participado en 40 partidos de temporada regular desde la temporada 2022-23, cuando promedió 33,1 puntos, la mejor marca de su carrera, y fue nombrado MVP .

FUENTE: NBA