NBA: Kyrie Irving excluido por los Nets por rechazar vacuna

"Dada la naturaleza cambiante de la situación y después de una profunda deliberación, hemos decidido que Kyrie Irving no jugará ni practicará con el equipo hasta que sea elegible", para volver a participar en el juego, dijo el gerente general de los Nets, Sean Marks.

Sean Marks ha declarado a través de un comunicado oficial que los Nets no permitirán a Kyrie Irving jugar o entrenar con el grupo hasta que no cumpla con las reglas de vacunación establecidas por el estado de Nueva York. Esta región impide formar parte de actividades públicas y/o multitudinarias en recintos cerrados sin estar vacunado. Por tanto, la negatividad de Irving a la hora de vacunarse le impediría disputar los partidos en casa, algo que Steve Nash daba por hecho. Sin embargo, el general manager es tajante al decir que no van a permitir que ningún miembro de la organización participe con la mitad de disponibilidad que el resto.

"Es imperativo que sigamos construyendo química en nuestro objetivo de conseguir el campeonato. Siendo fieles a nuestros valores de colectividad y sacrificio".