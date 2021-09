NBA: Kyrie Irving no acude a la presentación de los Nets por protocolos sanitarios

El base Kyrie Irving no estuvo presente este lunes en la presentación a la prensa de la nueva temporada de los Brooklyn Nets de la NBA debido a los protocolos locales contra la pandemia de covid-19, de acuerdo con medios estadounidenses.

Poco antes, el medio digital The Athletic había avanzado que Irving no participaría en la jornada para medios al no cumplir con los protocolos contra la pandemia de Nueva York, lo cual disparó las dudas sobre si el base podrá competir en los partidos como local de su equipo en la temporada que arranca el 19 de octubre.

"Obviamente hoy no puedo estar presente ahí, pero eso no significa que me ponga ningún límite en el futuro para poder unirme al equipo", afirmó Irving en la videoconferencia.

El base, de 29 años, se negó a responder preguntas sobre su posición respecto a la vacuna contra el coronavirus y su futura disponibilidad para los Nets en los juegos en su cancha.

"Me gustaría mantener esas cosas en privado y manejarlas de la manera correcta con mi equipo y avanzar juntos con un plan", zanjó Irving. "Todo se dará a conocer a su debido tiempo una vez que tengamos esto aclarado. A partir de ahora, por favor, respeten mi privacidad".

La semana pasada, la revista Rolling Stone publicó un artículo sobre la situación de la vacunación en la NBA y estimó, según fuentes de la liga no identificadas, que entre 50 y 60 jugadores no han recibido ninguna dosis.

El artículo señalaba también que Irving, quien es uno de los vicepresidentes de la Asociación de Jugadores de la NBA, había marcado con "like" (me gusta) publicaciones de Instagram que promueven conspiraciones satánicas sobre la implantación de vacunas a personas negras para controlarlas a través de una gran computadora.

Además de Nueva York, la ciudad de San Francisco (California) también requiere a los deportistas profesionales que muestren una prueba de vacunación para competir en canchas cubiertas.

El canadiense Andrew Wiggins, de los Golden State Warriors, demandó una exención por motivos religiosos para poder jugar en su cancha sin vacunarse pero la NBA le denegó la solicitud.

FUENTE: AFP