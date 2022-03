NBA: Los Hornets firman a Isaiah Thomas por el resto de la temporada

Thomas ha demostrado ser una reserva clave para los Hornets en sus siete partidos con el equipo, promediando 9,9 puntos, 1,3 rebotes y 2,0 asistencias por partido en 13,4 minutos por partido. Su 46,2 % de tiro con Charlotte es su marca más alta desde 2016-17 (46,3 %). También está disparando un 48% en triples con los Hornets.

Charlotte tiene marca de 37-35 y No. 9 en la Conferencia Este , colocándola directamente en medio de la mezcla del Torneo de Play-In . Los Hornets tuvieron problemas hasta febrero (2-10) después de tener marca de 28-23 hasta enero y clasificarse como el sembrado No. 7 del Este. Desde el 1 de marzo, Charlotte tiene marca de 7-2, que ocupa el segundo lugar en la NBA solo detrás de los Boston Celtics (9-1), y Thomas ha aparecido en cada uno de esos juegos.

A principios de esta temporada, Thomas firmó un contrato de 10 días con Los Angeles Lakers y Dallas Mavericks. Apareció en cuatro juegos para los Lakers (9.3 ppg, 2.0 rpg, 1.5 apg) y un juego para los Mavs.

Thomas disfrutó de sus mejores temporadas estadísticas como miembro de los Boston Celtics, donde fue dos veces All-Star (2016, '17) y promedió 24,7 ppg, 6,0 app y 1,0 spg con la franquicia. Su mejor temporada fue en 2016-17, cuando anotó 28.9 puntos por partido y terminó tercero en la liga en anotaciones, fue quinto en la votación de Kia MVP y fue miembro del segundo equipo All-NBA.

Nativo de Tacoma, Washington, Thomas jugó tres temporadas en la Universidad de Washington, donde fue nombrado Primer Equipo All-Pac-10 como estudiante de segundo y tercer año (2010, 2011). Thomas también ganó los honores Pac-10 Freshman of the Year y Second Team All-Pac-10 para los Huskies (2009).

FUENTE: AFP