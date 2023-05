NBA: Los Nuggets del "Joker" toman ventaja ante Suns

El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, dijo que una exhibición defensiva mejorada había sentado las bases para la contundente victoria de su equipo.

https://twitter.com/nuggets/status/1656168378661474305 Hard earned extraordinary player of the game pic.twitter.com/RH81QJnLyR — Denver Nuggets (@nuggets) May 10, 2023

"No jugamos a la defensiva en los dos juegos que perdimos en Phoenix", dijo Malone. "Cuando no estamos corriendo y no estamos defendiendo, no vamos a ninguna parte. Y eso es lo que tendremos que hacer en el juego seis si vamos a cerrar esta serie".

El sexto juego es el jueves por la noche en Phoenix.

Devin Booker anotó 28 puntos pero falló 11 de 19 tiros de campo por los Suns, mientras que el astro Kevin Durant aportó 26 tantos para Phoenix.

Los Denver Nuggets dominaron la primera parte al irse al descanso intermedio 52-49 arriba en el marcador.

El tercero ya fue decisivo al ganar los Nuggets 39-25 ese período para aumentar la ventaja a 91-74, cuando ya Jokic tenía prácticamente el ´triple-doble´ en el bolsillo.

FUENTE: AFP