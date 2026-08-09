NBA NBA -  9 de agosto de 2026 - 14:17

Fallece Don Nelson, múltiple campeón de la NBA

Fallece Don Nelson, quíntuple campeón de la NBA, una leyenda de los banquillos, a sus 86 años años de edad.

Fallece Don Nelson

Fallece Don Nelson, múltiple campeón de la NBA

FOTO: Golden State Warriors

Don Nelson, quíntuple campeón de la NBA y ganador de 1.335 partidos como entrenador, falleció este domingo a los 86 años, informó su familia en una nota.

Un histórico falleció, Don Nelson

Nelson ganó cinco anillos con los Boston Celtics entre 1965 y 1976, en una carrera de 14 temporadas que también incluyó etapas en los Chicago Zephyrs y Los Ángeles Lakers.

Ya como técnico, dirigió a Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks durante 31 campañas.

Cerró su trayectoria con un balance de 1.335 victorias en el banquillo, por 1.063 derrotas, una marca que solo mejoró Gregg Popovich, con 1.390.

Fue elegido tres veces como mejor entrenador del año en la NBA y es parte del Salón de la Fama desde 2012.

FUENTE: EFE

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