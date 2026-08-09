Fallece Don Nelson, múltiple campeón de la NBA

Don Nelson, quíntuple campeón de la NBA y ganador de 1.335 partidos como entrenador, falleció este domingo a los 86 años, informó su familia en una nota.
Ya como técnico, dirigió a Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks durante 31 campañas.
Cerró su trayectoria con un balance de 1.335 victorias en el banquillo, por 1.063 derrotas, una marca que solo mejoró Gregg Popovich, con 1.390.
Fue elegido tres veces como mejor entrenador del año en la NBA y es parte del Salón de la Fama desde 2012.
FUENTE: EFE