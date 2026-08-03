NBA: Naji Marshall extiende contrato con los Dallas Mavericks

Los Dallas Mavericks de la NBA anunciaron hoy la firma de una extensión de contrato por varios años con el alero Naji Marshall. De acuerdo con la política del equipo, los términos del acuerdo no fueron revelados.

Marshall (2,03 m, 104 kg) promedió 15,2 puntos (51% de acierto en tiros de campo), 4,7 rebotes, 3,3 asistencias (récord personal), 1,1 robos (récord personal) y 29,5 minutos por partido (récord personal) en 74 partidos (47 como titular, récord personal) con Dallas en la temporada 2025-26. Además, logró seis partidos de 30 puntos o más la temporada pasada, la mejor marca de su carrera.

“Naji se ha ganado esta oportunidad por la forma en que afronta el juego cada día”, declaró el presidente de los Mavericks, Masai Ujiri. “Es un jugador competitivo que influye en la victoria de diversas maneras. Su versatilidad, tenacidad y disposición para afrontar cualquier desafío lo convierten en una pieza fundamental de lo que estamos construyendo”.

En dos temporadas con Dallas, Marshall promedia 14.3 puntos (50.9% en tiros de campo, 77.8% en tiros libres), 4.7 rebotes, 3.1 asistencias, 1.1 robos y 28.7 minutos en 143 partidos (78 como titular). Ha anotado más de 30 puntos en ocho ocasiones con los Mavericks, después de no haber alcanzado esa cifra en ninguna de sus primeras cuatro temporadas con Nueva Orleans.

En su carrera, Marshall promedia 10,1 puntos (47,1% en tiros de campo, 77,7% en tiros libres), 4,0 rebotes, 2,5 asistencias, 0,8 robos y 23,0 minutos en 373 partidos (114 como titular) con Nueva Orleans y Dallas.

FUENTE: NBA