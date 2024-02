NBA: Nikola Jokic sumó su triple doble 18 de la temporada en triunfo ante Warriors

Fellas came through to get the win



Jamal: 27 PTS / 4 REB / 3 AST / 1 BLK

KCP: 13 PTS / 2 REB / 3 AST / 1 STL

Joker: 32 PTS / 16 REB / 16 AST / 1 BLK / 4 STL

AG: 17 PTS / 6 REB / 2 AST / 1 BLK / 3 STL

Mike: 9 PTS / 7 REB / 1 AST / 1 STL pic.twitter.com/o075HTXX4S