NBA: Bradley Beal de los Clippers sufre lesión en la cadera

El base de Los Angeles Clippers de la NBA , Bradley Beal, fue descartado para el partido del lunes contra los Atlanta Hawks y se espera que se pierda varios partidos debido a una lesión en la cadera izquierda, dijo el entrenador Tyronn Lue.

Bradley Beal, que figuraba como dudoso en el informe de lesiones, tiene previsto someterse a pruebas de imagen para determinar la gravedad del problema.

Baja en la NBA

Beal, de 32 años, ha promediado los peores números de su carrera con 8,2 puntos y 1,7 rebotes en seis partidos esta temporada, la primera en Los Ángeles. En 14 temporadas en la NBA, promedió 21,4 puntos y 4,3 asistencias en 807 partidos (758 como titular) con los Washington Wizards (2012-23), los Phoenix Suns (2023-25) y los Clippers.

Se cree que la lesión ocurrió durante la derrota del jueves por 115-102 ante Phoenix, cuando Beal provocó una falta en ataque. Jugó el sábado en la derrota en casa contra los Suns y anotó 12 puntos, igualando su mejor marca de la temporada en 20 minutos.

Para reemplazar a Beal en la alineación titular del lunes, Lue optó por el alero John Collins en lugar del base Bogdan Bogdanovic.

“Hemos tenido problemas con los rebotes y, estadísticamente, Collins ha sido un muy buen reboteador”, dijo Lue. “Solo hay que ponerlo junto a Ivica Zubac para que mejore en el rebote… Necesitamos ser más altos. Éramos pequeños con Beal”.

FUENTE: NBA