NBA: Christian Braun de los Nuggets sufre esguince en el tobillo y es baja indefinidamente

El escolta de los Denver Nuggets de la NBA , Christian Braun, estará de baja indefinidamente después de sufrir un esguince en el tobillo izquierdo el miércoles por la noche contra Los Angeles Clippers.

El equipo anunció el viernes que Braun será reevaluado en seis semanas. Braun promedia 11.4 puntos y 4.4 rebotes esta temporada con los Nuggets, que tienen un récord de 9-2.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El mes pasado, Braun acordó una extensión de contrato de cinco años por 125 millones de dólares. Braun, de 24 años, se consolidó como titular la temporada pasada, promediando 15,4 puntos y 5,2 rebotes.

Es conocido por su defensa enérgica y su entrega. Su estilo de juego se complementa bien con el de Nikola Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon.

Braun fue la selección número 21 del draft de 2022 tras finalizar su carrera universitaria en Kansas con un título nacional. Jugó un papel fundamental para que los Nuggets ganaran su primer título de la NBA en 2023.

FUENTE: NBA