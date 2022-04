NBA: Pelicans y Hawks avanzaron a playoffs; Spurs fuera

Los New Orleans Pelicans y los Atlanta Hawks avanzaron el miércoles en el repechaje a playoffs de la NBA en una jornada en que fueron eliminados los San Antonio Spurs del veterano técnico Gregg Popovich, quien no quiso revelar si continuará en el banquillo una temporada más.

Los jóvenes Spurs se quedaron a las puertas de los playoffs con su derrota 113-103 ante los New Orleans Pelicans, que ahora pelearán por el último boleto a los playoffs de la Conferencia Oeste el viernes ante Los Angeles Clippers.

Popovich, el técnico más veterano de la NBA a sus 73 años, fue preguntado tras la eliminación si pensaba volver con los Spurs para una 27º campaña.

"Esa pregunta es inapropiada", se limitó a decir el entrenador.

Hace apenas un mes, Popovich se convirtió en el técnico con más victorias en la historia de la NBA, superando la marca de 1.335 de Don Nelson.

En sus 26 temporadas como entrenador, todas ellas en San Antonio, Popovich conquistó cinco anillos de campeón entre 1999 y 2014, dirigiendo a estrellas como David Robinson, Tim Duncan y el argentino Emanuel Ginóbili.

Después de clasificar durante 22 años consecutivos a playoffs (1998-2019), Popovich trata de reconstruir deportivamente una franquicia que este miércoles consumó su tercera ausencia consecutiva de la postemporada.

El escolta CJ McCollum, con 32 puntos, y el alero Brandon Ingram, con 27, comandaron el triunfo de los Pelicans frente a unos Spurs en los que su gran figura, Dejounte Murray, naufragó con 16 puntos en 5/19 en tiros de campo.

Los Spurs fueron a remolque en el marcador hasta que, con un parcial de 16-3, se colocaron a seis puntos de distancia (97-91) a falta de cinco minutos para el final, pero McCollum, Ingram y el lituano Jonas Valanciunas (22 puntos y 14 rebotes) mantuvieron a New Orleans en el camino a sus ansiados playoffs.

Los Pelicans, que han jugado toda la temporada sin su estrella Zion Williamson, necesitan vencer el viernes en la cancha de los Clippers para alcanzar el último boleto a playoffs del Oeste.

Atlanta machaca a Charlotte

En su turno, los Atlanta Hawks, noveno clasificado del Este, machacaron 132-103 a los Hornets, décimo y ahora se jugarán el boleto a playoffs el viernes en la cancha de los Cleveland Cavaliers.

Trae Young se repuso a una floja primera mitad para acabar con 24 puntos y 10 asistencias mientras el pívot suizo Clint Capela fue el dueño de los tableros con 15 puntos y 17 rebotes.

"Somos un muy buen equipo. Tenemos muchos chicos que saben cómo jugar", recalcó Young. "Hemos pasado por muchas lesiones y cosas así esta temporada. Pero hemos hecho clic en el momento adecuado".

Atlanta, que no puede contar con su segundo máximo anotador, John Collins, por lesión, ha protagonizado una campaña muy irregular pero el miércoles, en un momento decisivo, ofreció una gran actuación colectiva ante los Hornets.

Los Hawks aspiran a repetir un acelerón final como el de la temporada pasada, cuando también entraron de puntillas en playoffs y llegaron hasta la Final de la Conferencia Este, donde cayeron ante los después campeones Milwaukee Bucks.

Por su parte los Hornets, franquicia propiedad del legendario Michael Jordan, quedaron eliminados de la pugna por los playoffs en una decepcionante noche en la que su joven figura LaMelo Ball sumó 26 puntos pero en una mediocre estadística de 7/25 en tiros de campo.

El alero Miles Bridges se marchó expulsado por protestar en el último cuarto con apenas 12 puntos.

Aunque cuentan con un prometedor equipo, los Hornets no lograron su objetivo principal de clasificar a los playoffs, donde no compiten desde la temporada 2015-16 y no superan la primera ronda desde 2001-02.